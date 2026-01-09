Paura in volo per il Maccabi l'aereo colpito da un fulmine | Scintille ovunque in cabina e sulle ali

Durante il volo del Maccabi dalla Spagna a Israele, l'aereo è stato colpito da un fulmine poco prima dell'atterraggio. L'incidente ha provocato un calo di quota, un boato e scintille visibili sia in cabina che sulle ali. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e l'equipaggio ha gestito la situazione con attenzione, garantendo la sicurezza di tutti a bordo.

Attimi di panico sull'aereo che trasportava la squadra di basket del Maccabi dalla Spagna a Israele quando, poco prima dell'atterraggio un fulmine ha colpito la carlinga: "Un calo di quota, un boato e scintille". Fortunatamente non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

