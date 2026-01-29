Dragone scuote l’Europa con una proposta netta: rilanciare la collaborazione con gli Stati Uniti e lasciar perdere l’idea di un esercito europeo. In un’intervista, il generale italiano dice che la Nato ha le risorse per affrontare le crisi e che l’Europa deve puntare su nuovi accordi di cooperazione militare con Washington, invece di creare un esercito proprio. La sua posizione apre un dibattito acceso tra chi spinge per un’Europa più autonoma e chi preferisce rafforzare i legami con gli alleati americani.

"La Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare sé stessa. Invece di parlare di esercito europeo, cerchiamo piuttosto nuovi modi di cooperazione militare tra Europa e Stati Uniti". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, da un anno a capo del Comitato militare dell'Alleanza Atlantica e già Capo di stato maggiore della Difesa italiano. "È nel dna della Nato riflettere sul proprio ruolo, lo facciamo da 76 anni, continuando ad adattarci ai cambiamenti. I valori della sicurezza collettiva, la difesa della libertà e della democrazia restano centrali", spiega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cavo Dragone scuote l'Europa: “Rilanciare la cooperazione con gli Usa. No all'esercito Ue”

Approfondimenti su Cavo Dragone

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che guida il Comitato militare della Nato da circa un anno, dice chiaramente che l’esercito europeo non è necessario.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cavo Dragone

Nato, Cavo Dragone scuote l'Europa: Rilanciare la cooperazione con gli Usa. No all'esercito UeLa Nato ha gli strumenti per rispondere alla crisi e ripensare sé stessa. Invece di parlare di esercito europeo, cerchiamo piuttosto ... iltempo.it

Giuseppe Cavo Dragone dice no all'esercito europeo. Puntare sulla Nato: non è in crisi. il legame Ue-Usa è indiscutibileL’ammiraglio che da un anno presiede il Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica: Dagli ucraini grandi lezioni di coraggio e capacità di resistenza. huffingtonpost.it

Giuseppe Cavo Dragone dice no all'esercito europeo. "Puntare sulla Nato: non è in crisi. il legame Ue-Usa è indiscutibile" x.com