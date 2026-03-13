Cavalcavia di piazza Alberti stop ai mezzi oltre 26 tonnellate Al via le indagini per la manutenzione

Sul cavalcavia di piazza Alberti sarà introdotto un divieto di transito per i mezzi oltre le 26 tonnellate, mentre i veicoli pesanti non potranno sorpassare. Le autorità hanno avviato un'indagine preliminare sulla condizione strutturale del ponte, che sarà seguita da una fase di progettazione e successivi interventi di manutenzione. La misura riguarda esclusivamente il traffico veicolare pesante nella zona.

Prima le indagini, poi la progettazione e infine i lavori di manutenzione. Sul cavalcavia di piazza Alberti sarà istituito un divieto di transito per i mezzi superiori alle 26 tonnellate e divieto di sorpasso per i veicoli pesanti. Nessuno stop, quindi, per i bus del trasporto pubblico locale e i mezzi Alia. È quanto deciso dagli uffici tecnici del Comune di Firenze per quanto riguarda la futura manutenzione del cavalcavia. “Si tratta di un provvedimento propedeutico all’avvio delle indagini necessarie per progettare i lavori di manutenzione programmati – si legge in una nota diffusa dal Comune di Firenze – Una volta completata la progettazione, potranno iniziare gli interventi di manutenzione, che saranno realizzati dopo l’estate, evitando sovrapposizioni con altre lavorazioni impattanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Restyling del ponte di Brivio, stop ai mezzi di 7 tonnellate e mezzo Leggi anche: Ponte di Brivio, a marzo la chiusura per i lavori: stop ai mezzi pesanti dal 26 gennaio Una selezione di notizie su Cavalcavia di piazza Alberti stop ai... Temi più discussi: Il cavalcavia di piazza Alberti si restringe, anzi no: il pasticcio del Comune di Firenze; Cavalcavia di Piazza Alberti, lavori e caos?; Firenze, sul cavalcavia di piazza Alberti al via le indagini per la futura manutenzione; Cavalcavia dell’Affrico, lavori dopo l’estate. Il cavalcavia di piazza Alberti si restringe, anzi no: il pasticcio del Comune di FirenzeSull'albo pretorio del Comune era stato pubblicato un annuncio: una delle due corsie chiusa dal 12 marzo 2026 fino al 29 febbraio 2028. Ma era sbagliato ... corrierefiorentino.corriere.it Cavalcavia dell’Affrico, lavori dopo l’estateNuove limitazioni al traffico sul cavalcavia di viale Lungo l’Affrico, tra piazza Alberti e il quartiere di Campo di ... msn.com SI INCASTRA NEL CAVALCAVIA DELLA A14 FERMO. Ieri, 11 marzo, alle 16, un camion è rimasto incastrato sotto un cavalcavia dell’ A14, in via Giuliano da Sangallo nel comune di Porto San Giorgio. Per liberare il mezzo pesante sono intervenuti i Vigili del - facebook.com facebook