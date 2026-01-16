Restyling del ponte di Brivio stop ai mezzi di 7 tonnellate e mezzo

A Brivio, nel Lecchese, è previsto un intervento di restyling del ponte che comporterà la creazione di una passerella dedicata a pedoni e ciclisti. Contestualmente, sarà istituito un divieto di transito per i mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la mobilità in zona, garantendo un collegamento più accessibile per utenti deboli e riducendo l’impatto sul traffico veicolare pesante.

Brivio (Lecco), 16 gennaio 2026 – Una passerella per pedoni e ciclisti. Verrà realizzata accanto al ponte di Brivio. Non subito però, ma quando ci saranno i soldi. Prima termineranno i lavori di consolidamento dell’infrastruttura. I lavori e il nuovo limite di peso. Subito dopo le Olimpiadi invernali, cominceranno i lavori per il consolidamento del ponte di Brivio, tra Brivio appunto, in provincia di Lecco, e Cisano Bergamasco. Sul posto passa la Statale 342 Briantea Como – Bergamo. Il ponte, a partire da aprile, verrà completamente chiuso al transito e lo resterà per 15 mesi consecutivi. Già tra dieci giorni, a partire da lunedì 26 gennaio, verrà però interdetto al passaggio dei mezzi che pesano più di 7 tonnellate e mezzo a pieno carico, cioè dagli autocarri e furgoncini a salire, perché il ponte non li regge più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Restyling del ponte di Brivio, stop ai mezzi di 7 tonnellate e mezzo Leggi anche: Blevio, nuove limitazioni sulla Lariana: stop ai mezzi oltre le 26 tonnellate sul ponte bailey Leggi anche: Restyling del ponte di Brivio: il sindaco scrive a Salvini, timori su tempistiche e sicurezza Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Via Mordure Restyling del ponte. Ponte di Brivio: chiusura in aprile ma stop ai camion dal 26 gennaio - Vertice in prefettura per preparare la chiusura della struttura che collega Bergamasca e Lecchese. bergamo.corriere.it

Brivio: confermata la chiusura del ponte per 15 mesi, ma dal 26 gennaio stop ai mezzi leggeri con carico oltre 7,5 T - Al termine del vertice svoltosi oggi presso la Prefettura di Bergamo, è stata confermata la chiusura del ponte di Brivio ... merateonline.it

Il ponte di Brivio, stop di 15 mesi da marzo: prima le limitazioni poi ad aprile la chiusura - Brivio (Lecco), 31 dicembre 2025 – I lavori per rimettere a nuovo il secolare ponte di Brivio tra Brivio e Cisano Bergamasco cominceranno a inizio marzo. ilgiorno.it

Dopo 20 anni è giunta l'ora di un restyling! Sabbiatura e verniciatura del banco in ghisa della nostra fresa a ponte.. Parte nevralgica della lavorazione all'interno della nostra amata bottega artigiana. #maifermi #artigiani #dallaAallaZ #lavoromanuale #marmisti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.