Il Catanzaro affronta il Padova in una partita importante, cercando di prolungare la sua serie di vittorie consecutive. La squadra calabrese vuole mantenere il momento positivo e consolidare la posizione in classifica. La sfida si svolge in trasferta e rappresenta un passo chiave per il percorso del campionato. La partita è attesa con interesse dagli appassionati delle due squadre.

Il Catanzaro si prepara a sfidare il Padova in una gara decisiva per consolidare la sua straordinaria serie positiva. La squadra giallorossa, guidata da Alberto Aquilani, punta all’ottavo risultato utile consecutivo dopo aver dimostrato grande resilienza nella rimonta contro l’Empoli. L’obiettivo è chiaro: mantenere alta la concentrazione nonostante la densità del calendario che impone tre sfide in una sola settimana. Il tecnico ha evidenziato come la vittoria precedente abbia rafforzato la fiducia nel gruppo e offerto spunti preziosi per migliorare ulteriormente le prestazioni della squadra. La forza di una rosa profonda e competitiva. Uno degli aspetti più interessanti emersi dalle dichiarazioni pre-gara riguarda la qualità dei sostituti e la capacità della panchina di influenzare positivamente l’esito delle partite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro a Padova: l’ottava vittoria in fila è in gioco

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