Il bambino di Napoli sta combattendo contro la morte perché il suo cuore, proveniente da Bolzano, si è danneggiato durante il trasporto. Ora, i medici cercano un nuovo cuore anche all’estero per salvarlo. La famiglia aspetta con ansia una speranza concreta, mentre le equipe sanitarie lavorano senza sosta per trovare una soluzione.

Il piccolo che ha ricevuto l’organo «bruciato» arrivato da Bolzano è primo nella lista d’attesa dei trapianti. I genitori attendono il parere del Bambin Gesù. Il ministero manda gli ispettori nei due ospedali coinvolti. Sono ore di apprensione per le condizioni del bimbo di due anni a cui è stato impiantato un cuore danneggiato. Mentre sul fronte giudiziario proseguono le indagini, la mamma del piccolo Tommaso spera che arrivino buone notizie per un nuovo cuore. Il bimbo è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli. Le sue condizioni si sono anche aggravate. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ore contate per il bambino di Napoli: si cerca un cuore anche all’estero

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.

Un bambino di Napoli necessita urgentemente di un cuore nuovo e la Rete nazionale trapianti sta cercando un donatore, anche all’estero, per salvargli la vita.

