Garlasco perché la Cassazione ha annullato il sequestro a Venditti

La Cassazione ha annullato il sequestro di alcuni dispositivi di Mario Venditti, aprendo nuovamente la porta alla possibilità di rivedere le prove raccolte. La decisione arriva dopo che la difesa aveva contestato la quantità di dati informatici acquisiti, giudicata troppo invasiva. La procura dovrà rivedere le modalità di acquisizione, che ora dovrà essere più mirata e meno gravosa per l’indagato.

AGI - Giusto allargare l'analisi dei dispositivi di Mario Venditti a 11 anni ma "sproporzionata" la quantità dei dati informatici "da selezionare e da acquisire, in modo da assicurare la minore invasività dell'operazione compatibile con le esigenze dell'indagine". Lo scrivono i giudici della Cassazione nelle motivazioni al provvedimento con cui, il 15 gennaio scorso, hanno bocciato il ricorso della Procura di Brescia contro la decisione del Tribunale del Riesame di annullare il sequestro dei device, tra cui pc e telefoni, all'ex magistrato Venditti e ai carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. 🔗 Leggi su Agi.it

