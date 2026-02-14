Cassazione ammette WhatsApp come prova | screenshot validi anche senza sequestro smartphone nel caso di stalking

La Cassazione ha deciso che gli screenshot di WhatsApp sono validi come prove in tribunale, anche se il telefono non viene sequestrato. La decisione arriva dopo un caso di stalking, in cui gli investigatori avevano raccolto le conversazioni tramite screenshot. Ora, questa pratica può essere usata come prova ufficiale senza dover confiscare il telefono dell’imputato.

Stalking, WhatsApp in Tribunale: La Cassazione Ammette gli Screenshot come Prova. La Cassazione ha stabilito che gli screenshot di messaggi WhatsApp possono essere utilizzati come prove nei processi penali, anche senza il sequestro dello smartphone. La sentenza, emessa il 14 febbraio 2026, apre nuove prospettive nell'utilizzo delle prove digitali in Italia, offrendo un importante strumento di tutela per le vittime di reati come lo stalking. Il Caso al Centro della Decisione. La sentenza della Cassazione è giunta come risposta al ricorso di un uomo condannato per atti persecutori nei confronti della sua ex moglie.