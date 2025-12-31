Delitto di Garlasco le indagini su Sempio e la riapertura del caso | cosa è successo

Il 23 gennaio 2026 segna un anno dalla riapertura del caso Garlasco e dell’inchiesta su Andrea Sempio, avvenuta il 11 marzo 2025. L’indagine, che riguarda l’omicidio di Chiara Poggi del 2007, è tornata all’attenzione pubblica attraverso dettagli su biciclette, orari e registrazioni telefoniche. Questo caso, tra i più seguiti in Italia negli ultimi anni, continua a suscitare interesse e approfondimenti investigativi.

Biciclette, orario della morte, scontrini e ‘ squillini ’. Per il delitto di Garlasco, il 23 gennaio 2026 sarà passato un anno esatto dalla riapertura dell’inchiesta su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007, emersa pubblicamente solo l’11 marzo 2025 diventando il caso mediatico di cronaca forse più seguito della storia recente d’Italia. Se entro quella data non fosse conclusa l’inchiesta sul commesso di Voghera la Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone e l’aggiunto Stefano Civardi potrebbero essere obbligati a chiedere la proroga delle indagini. Tecnicamente l’amico dei fratello della vittima, Marco Poggi, e l’ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni come killer, Alberto Stasi, sono indagati in concorso fra loro o Sempio con ignoti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

