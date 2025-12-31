Da Ilaria Sula alla riapertura delle indagini su caso Garlasco i fatti di cronaca del 2025

Nel 2025, i fatti di cronaca hanno coinvolto diversi eventi di rilievo, tra cui la riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi dopo 18 anni, l’assalto alla redazione di La Stampa e il caso della famiglia nel bosco. Questi avvenimenti hanno suscitato attenzione e dibattiti pubblici, evidenziando come questioni di giustizia e sicurezza continuino a essere al centro dell’attenzione nazionale.

Dalla riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni dal delitto, all'assalto alla redazione del quotidiano La Stampa, fino al caso della famiglia nel bosco, sono molti i fatti di cronaca che hanno segnato il 2025. Ecco quelli salienti: Anche nel 2025 ci sono stati numerosi casi di femminicidio.

Processo femminicidio Ilaria Sula, i genitori: senza lei non c'è vita - “Non sento e non vedo più Ilaria da 9 mesi, mi manca tutto di lei, se non avessi un altro figlio ora sarei lassù da lei e non qui” ha dichiarato la madre della ragazza uccisa lo scorso marzo a Roma co ... tg24.sky.it

Femminicidio Ilaria Sula, le parole dei genitori su Mark Samson: "Sentivamo che non era il ragazzo giusto" - Il femminicidio di Ilaria Sula a Roma: dal ritrovamento del corpo nascosto in una valigia alla testimonianza straziante dei genitori in aula bunker a Rebibbia. notizie.it

Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

Dalla riapertura del caso sulla morte di Chiara Poggi, passando per il rapimento di una neonata a Cosenza, fino al femminicidio di Ilaria Sula. I cinque casi che hanno segnato l’anno che sta per concludersi, l’Italia e non solo - facebook.com facebook

