la vera storia del caso di enzo tortora protagonista della serie portobello su hbo tra centrini e camorra

Il 20 febbraio esce su HBO Max la serie Portobello, dedicata al caso giudiziario che coinvolse Enzo Tortora. Il presentatore tv, arrestato il 17 giungo 1983 all’hotel Plaza di Roma, venne accusato di traffico di stupefacenti e di legami con la camorra. Fu assolto in via definitiva dalla Cassazione il 13 giugno 1987, 4 anni dopo l’arresto, quando ormai vita e carriera erano distrutte. La sua storia torna alla mente ogni volta che si parla di riforma della giustizia. La nuova camorra, i pentiti e l’arresto di Enzo Tortora Il 17 giugno 1983, alle 4 del mattino, Enzo Tortora viene arrestato nell’hotel Plaza di Roma dai carabinieri.🔗 Leggi su Virgilio.it

