Resinovich trovato sulle scarpe materiale usato per affilare coltelli

Durante un esame forense, è stato rilevato materiale di zirconio sulle scarpe di Resinovich, coinvolta in un procedimento legale. Il genetista forense Paolo Fattorini ha sottolineato che questa scoperta richiede ulteriori approfondimenti. La presenza di questa sostanza, associata alle calzature, rappresenta un elemento che potrebbe essere utile per le indagini in corso.

Secondo uno dei periti, la presenza della sostanza è “meritevole di approfondimento”. Consegna perizia slittata di 90 giorni. Presto pronti i risultati sui quattro cadaveri dopo esperimento negli Usa “La presenza di zirconio sulle scarpe della Resinovich” è “meritevole di approfondimento” secondo il genetista forense Paolo Fattorini. Come riporta Il Piccolo, l’esperto ha citato la sostanza abrasiva, usata per l’affilatura di coltelli, nel giustificare la richiesta di proroga per la consegna della perizia Forense. Proroga concessa dal gip Flavia Mangiante. La circostanza riporta all’attenzione l’attività di arrotino svolta da Sebastiano Visintin, marito di Resinovich e unico indagato per la morte della stessa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Leggi anche: Improvvisa un sistema per affilare coltelli in casa ma una lama lo colpisce: morto Massimo Salate Santone

La polizia blocca tifoso trovato con materiale pirotecnicoUn tifoso 30enne è stato denunciato perché trovato in possesso di materiale pirotecnico in occasione della sfida di calcio in programma ieri (4...

Una raccolta di contenuti su Resinovich trovato sulle scarpe...

Temi più discussi: Caso Resinovich, la Gip concede ai periti altri 90 giorni per gli accertamenti; Resinovich, altri 90 giorni per le analisi dei reperti; Liliana Resinovich, novità sui coltelli di Sebastiano Visintin: Altri 90 giorni.

Liliana Resinovich, novità sui coltelli di Sebastiano Visintin: Altri 90 giorniPotrebbero esserci novità sul caso della morte di Liliana Resinovich ed in particolare sui coltelli del marito Sebastiano Visintin. newsmondo.it

Resinovich, la consegna della perizia sui reperti slitta di altri tre mesiLa richiesta dei professionisti che si occupano delle analisi è stata approvata dalla gip Mangiante. È la seconda da gennaio, per rispondere a 13 richieste. Tra le altre cose va verificata la compatib ... triesteprima.it

Liliana Resinovich: “Non c’è ancora un processo e mia sorella non può ancora riposare accanto a nostra madre”. Il fratello in diretta a “Chi l’ha visto”. “Omicidio ‘a statuto speciale’, tempi incredibilmente dilatati”, l’avvocato Nicodemo Gentile. “Per il caso Paga facebook

E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich. Aveva 86 anni, ha sempre sostenuto di esserle legato sentimentalmente. Fu l'ultimo a sentirla al telefono la mattina in cui è scomparsa #ANSA x.com