Caso punto nascita Chiassai | Spiragli

La Regione ha annunciato di aver aperto alle richieste presentate ufficialmente dal Consiglio comunale di Montevarchi riguardo al punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. La decisione arriva dopo che l’ente ha esaminato le istanze raccolte e si impegna a considerare le proposte approvate all’unanimità dal Consiglio comunale. La questione riguarda il mantenimento e la tutela del servizio sanitario locale.

La Regione apre alle istanze formalizzate all'unanimità dal Consiglio comunale di Montevarchi per garantire un futuro al punto nascita dell' ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Ad annunciare quella che definisce un'importante disponibilità dell'assessore regionale alla Sanità Monia Monni è il sindaco Silvia Chiassai Martini, riferendosi all'incontro tra l'esponente della Giunta Giani e il rappresentante delle associazioni dei genitori della consulta della Rete pediatrica dell'area della Toscana sud est Andrea Fiori. La prima cittadina ha ringraziato Monni dandole atto di lavorare sulle due azioni concrete inserite nella risoluzione unanime...