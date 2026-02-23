Punto nascita l' incontro tra Chiassai e il sottosegretario Gemmato

Silvia Chiassai Martini ha incontrato il Sottosegretario alla Salute, Gemmato, per discutere della riapertura del punto nascita. La causa principale riguarda le restrizioni imposte alle strutture sanitarie locali, che hanno portato alla chiusura di alcuni reparti. Durante l'incontro, si sono analizzati i possibili interventi per garantire servizi più accessibili alle famiglie. La discussione si è focalizzata sulle risposte concrete che si possono adottare in breve tempo.

Solo a seguito di quanto il sindaco ha scoperto nelle prime settimane di gennaio, ovvero la chiusura del punto nascita della Gruccia formalizzata dalla Giunta regionale il 30 dicembre scorso, a seguito del parere negativo arrivato nella primavera del 2024 e verbalizzato in quella del 2025, all'insaputa dei sindaci del territorio, la Regione è stata "costretta" ha richiedere revisione del parere del Cpnn per quanto solo consultivo. Prima il presidente Giani ha scritto al Ministro chiedendo di rivedere la soglia dei 500 parti decisa dall'Oms - scelta molto delicata e di competenza del Parlamento che non può essere la soluzione per il nostro caso - che non è accoglibile, ma grazie alla disponibilità del Ministro, la Regione Toscana potrà fornire una nuova relazione entro questa settimana per poter rivedereeventualmente il parere espresso formalmente nel maggio 2025 dal Comitato Punto Nascita Nazionale.