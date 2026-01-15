Chiassai | Il punto nascita di Montevarchi non si tocca

Il punto nascita dell’Ospedale della Gruccia di Montevarchi rischia di chiudere a causa di una natalità inferiore alla soglia prevista, con 455 nascite nell’ultimo anno. La notizia ha suscitato preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari, che chiedono di mantenere un servizio fondamentale per il territorio. La questione evidenzia l’importanza di garantire un’assistenza sanitaria stabile e accessibile per le future generazioni.

“Apprendo con preoccupazione dalle dichiarazioni del Presidente Giani e dell’Assessore Monni che, a causa di una natalità inferiore alla soglia prevista per legge, sarebbe a rischio chiusura il punto nascita dell’Ospedale della Gruccia, avendo registrato nell’ultimo anno 455 nascite rispetto al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Montevarchi. Il sindaco Chiassai denuncia commenti “sessisti” in uno dei suoi post

Leggi anche: Montevarchi, individuato un pirata della strada. Chiassai: “Lavoro eccellente della polizia locale”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rolando Nannicini. Domani i funerali in Collegiata a Montevarchi; Silvia Chiassai. Ci ha lasciato Nannicini. Il suo operato politico ha lasciato il segno; Scomparsa Nannicini, il cordoglio del presidente Giani e della sindaca Chiassai; Rsa, Chiassai Martini: Pd lontano da problemi reali.

Punti nascita, la Toscana chiede al Governo di rivedere le soglie. Montevarchi sotto la soglia dei 500 parti - Nascono meno bambine e bambini – in Toscana come in Italia, ovunque nel Paese – e soglie e parametri che autorizzano l’apertura di punti nascita andrebbero dunque rivisti. msn.com

Questione Rsa, il Sindaco Chiassai risponde al Pd: “Affronta questioni serie con approssimazione” - “Resto sempre più attonita dalla pochezza con cui il PD affronta le gravi criticità che riguardano l ... valdarnopost.it