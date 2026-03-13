Caso Coingas in Appello Il pm chiede le condanne

Nell'appello del processo Coingas, la requisitoria del pubblico ministero fiorentino Gianni Tei che ha illustrato le conclusioni dell'accusa sul procedimento nato dall'inchiesta sulla gestione della partecipata dei Comuni dell'Aretino. Il processo, che comprende anche i filoni collegati alle società Estra e Arezzo Multiservizi, arriva in secondo grado dopo la sentenza pronunciata nel 2023. In primo grado il sindaco della città, Alessandro Ghinelli, aveva riportato una condanna minima: tre mesi di reclusione per favoreggiamento della corruzione, mentre erano cadute altre accuse contestate nel corso dell'inchiesta. Nel corso della requisitoria...