Si è concluso ieri il processo d’appello per l’omicidio di Marcello Bruzzese, avvenuto nel dicembre 2018 a Pesaro. Alla sbarra, tra gli imputati, anche Versace, considerato il mandante del delitto. Il pubblico ministero ha richiesto la conferma dell’ergastolo, evidenziando l’esito di due giorni di udienze, requisitorie e arringhe, con una decisione attesa sulla responsabilità penale degli imputati.

Udienza fiume, due giorni di requisitorie e arringhe, e una richiesta netta: confermare l’ergastolo. Si è chiuso ieri all’una, dopo essere iniziato martedì mattina e andato avanti fino a mercoledì, il processo in Corte d’Assise d’Appello di Ancona per l’ omicidio di Marcello Bruzzese, freddato da una scarica di proiettili il 25 dicembre 2018 davanti alla sua abitazione di via Bovio, a Pesaro. Davanti ai giudici d’Appello, la Procura Generale ha chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d’Assise di Pesaro, che ha condannato all’ergastolo Rocco Versace, 55enne calabrese, accusato di omicidio in concorso con il ruolo di mandante e organizzatore del delitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Caso Bruzzese, processo d'appello. Alla sbarra Versace, il mandante. Il pm chiede la conferma dell'ergasolo

