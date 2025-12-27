Il caso Veneziani-Giuli | la cultura si fa con gli operai non con i lamenti intellettuali

Roma, 27 dic – La polemica tra Marcello Veneziani e Alessandro Giuli, rapidamente degenerata in caso nazionale, è diventata il contenitore ideale per vecchi rancori, ambizioni irrisolte e regolamenti di conti personali che poco hanno a che fare con la questione di fondo. Il rumore prodotto attorno a questo scontro è sproporzionato rispetto alla sua reale utilità politica e culturale, e finisce per oscurare ciò che invece meriterebbe di essere discusso seriamente: il rapporto tra una destra al governo e il proprio mondo intellettuale, tra aspettative, limiti e responsabilità reciproche. Veneziani contro Giuli, un caso degenerato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

