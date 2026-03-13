Biennale la consigliera dice no a Giuli FdI | Il governo può bloccare la Russia

Il ministro della Cultura ha chiesto a Tamara Gregoretti di lasciare il consiglio di amministrazione della Biennale. La consigliera ha rifiutato la richiesta, mentre il partito di governo ha commentato che il governo può intervenire per bloccare la Russia. La situazione si è sviluppata durante le discussioni sulla partecipazione alla rassegna artistica.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha chiesto ieri a Tamara Gregoretti di lasciare il consiglio di amministrazione della Biennale. Ma lei si è rifiutata. «Il ministro della Cultura ha chiesto alla rappresentante del Mic nel consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, Tamara Gregoretti, di rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia». E questo perché «Gregoretti, nominata nel cda il 13 marzo 2024, non ha ritenuto di avvisare né della possibile presenza della Federazione Russa alla prossima Biennale né, successivamente, di essersi espressa a favore della sua partecipazione, pur nella consapevolezza della sensibilità internazionale della questione».