Tor Bella Monaca il cantiere Pnrr | riqualificazione da 135 milioni per le case popolari

A Tor Bella Monaca avviato un intervento di riqualificazione delle case popolari del valore di 135 milioni di euro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto mira a migliorare le condizioni dell’area, contribuendo a una riqualificazione urbana sostenibile e duratura. I lavori sono già in corso, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità e un’immagine più positiva del quartiere, spesso associato a problemi sociali.

Roma, 20 gennaio 2025 – Una riqualificazione delle case popolari da 135 milioni di euro. È questo il progetto inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rinascita di Tor Bella Monaca, dove i lavori sono ormai entrati nel vivo e puntano a offrire nuove prospettive a un quartiere troppo spesso raccontato soltanto attraverso le lenti del degrado, dello spaccio e della marginalità. Una narrazione riduttiva che Roma non può più permettersi. Ma per farlo è necessaria una collaborazione, una sinergia con il Governo nazionale. E’ in questa cornice che s’inserisce il sopralluogo di questa mattina: il sindaco Roberto Gualtieri, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e l’assessore alle Periferie, al Pnrr e all’attuazione dei Progetti Pinqua, Pino Battaglia, hanno effettuato un sopralluogo tecnico presso il cantiere relativo agli interventi di riqualificazione delle case popolari del comparto R5.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Tor Bella Monaca, lavori Pnrr al 75%: 135 milioni per la riqualificazione delle case popolariA Tor Bella Monaca sono in corso i lavori di riqualificazione delle case popolari, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gualtieri e Salvini a Tor Bella Monaca nel cantiere Pnrr, il sindaco: “Qui 32 nuove case popolari”Il sindaco di Roma e il ministro dei Trasporti hanno visitato il cantiere Pnrr di via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, nel complesso R5.

