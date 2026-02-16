Pd eurodeputata Gualmini passa ad Azione con Calenda
L’eurodeputata Gualmini ha lasciato il Pd e si è unita ad Azione, spiegando che la decisione nasce dalla sua insoddisfazione verso le politiche del partito. Durante una conferenza stampa al Senato, ha dichiarato di voler portare un diverso approccio nel nuovo movimento, accompagnata dal segretario Calenda, che ha assistito alla sua scelta.
Lo ha annunciato la stessa Gualmini in conferenza stampa al Senato, assieme al segretario Carlo Calenda e al senatore Marco Lombardo.”Sono molto contenta di aderire ad Azione e poi al gruppo centrista di Renew Europe per portare avanti battaglie che con coerenza hanno contrassegnato tutto il mio impegno in politica, da persona moderata, persona liberale, persona fortemente europeista, lavorerò sulla difesa europea, argomento assolutamente urgente oggi. Sul sostegno alla democrazia liberale, in particolare all’Ucraina, temi su cui non ci possono essere ambiguità”, ha spiegato ai giornalisti.”E ancora mi unisce ad Azione la grande inclinazione al pragmatismo, a stare sul merito, alla concretezza delle questioni, penso anche solo alla politica industriale, agli eccessi ideologici del Green Deal, alla questione del nucleare, sono davvero tanti i temi che ci uniscono e su cui spero di dare un contributo rilevante”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
