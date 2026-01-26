Dieci anni dall’omicidio di Giulio Regeni il ricordo di Fico

Dieci anni dall’omicidio di Giulio Regeni, un episodio che ha segnato profondamente l’Italia. Ricordiamo il suo nome e il suo sacrificio, sottolineando l’importanza di continuare a cercare giustizia e verità. La memoria di Regeni resta viva nelle parole di chi lo ha conosciuto e nel lavoro delle istituzioni per fare luce su questa tragedia.

NAPOLI – “Sono trascorsi dieci anni dall’omicidio di Giulio Regeni. Dieci anni in cui la famiglia, gli amici e la comunità di Fiumicello non hanno mai smesso di chiedere giustizia e verità. E come cittadini, politici, istituzioni dobbiamo essere al loro fianco”. Così sulla sua pagina Facebook il neo governatore della Regione Campania, Roberto Fico (foto), ex presidente della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, Fiumicello si tinge di giallo nel ricordo del giovane ricercatoreA un decennio dal rapimento e dalla morte di Giulio Regeni, Fiumicello celebra la memoria del giovane ricercatore.

Dieci anni fa moriva Giulio Regeni, il presidente della Campania Roberto Fico: “Cercheremo verità e giustizia”Nel decennale della scomparsa di Giulio Regeni, ritrovato morto in Egitto nel 2016, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha inviato un videomessaggio in cui ha ribadito l’impegno a cercare verità e giustizia.

