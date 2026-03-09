La Salernitana ha battuto il Latina in una partita segnata da momenti di tensione, con diversi giocatori espulsi e proteste intense. La sfida contro il Crotone si presenta ora come decisiva, mentre i dirigenti e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi in campo. La squadra si prepara a affrontare un impegno importante, consapevole delle difficoltà legate alle ultime decisioni disciplinari.

La Salernitana ha ottenuto un risultato positivo contro il Latina, ma la vittoria è stata macchiata da gravi errori disciplinari. Due giocatori esperti, Capomaggio e Golemic, hanno ricevuto espulsioni per falli ingenui, scatenando l’ira dei tifosi che chiedono sanzioni severe. La squadra si prepara ora per una trasferta critica a Crotone, dove non può permettersi di fallire. Il clima all’interno del centro sportivo Mary Rosy è teso: gli ultras hanno contestato aspramente le scelte di gioco che hanno portato ai cartellini rossi. Nonostante i tre punti conquistati, che mantengono la squadra nella scia del Cosenza, terzo in classifica, l’atmosfera non è di festa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Salernitana: espulsi e rabbia, la sfida a Crotone è decisiva

