Salernitana Carriero il rinforzo per il centrocampo | ufficiale anche un difensore

L’U.S. Salernitana 1919 ha annunciato l’acquisto di Giuseppe Carriero dal Trapani 1905, rafforzando il centrocampo. Inoltre, è stato ufficializzato anche l’arrivo di un nuovo difensore. Questi interventi mirano a consolidare la rosa in vista della stagione, offrendo maggiori soluzioni tattiche e competitività alla squadra. La società comunica con soddisfazione queste operazioni di mercato, che rafforzano il progetto sportivo in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Trapani 1905 per il trasferimento in granata a titolo definitivo del centrocampista Giuseppe Carriero. Il calciatore classe 1997 ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni e ha scelto di indossare la maglia numero 21. Dopo aver mosso i primi passi tra il settore giovanile del Renate e lo Sporting Bellinzago (con cui ha vinto da giovanissimo il campionato Serie D), a partire dal 2016 Carriero ha acquisito grande esperienza nel girone C della Serie C, che lo ha visto protagonista con le maglie di Casertana, Catania, Monopoli, Avellino e poi Trapani per un totale di 200 presenze e 14 gol all’attivo tra stagione regolare, playoff e Coppa Italia di categoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

