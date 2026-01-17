Avellino-Carrarese Calabro | Gara importante su un campo difficile vittoria meritata

Al termine di Avellino-Carrarese, terminata 1-2, Antonio Calabro commenta l’andamento della partita, sottolineando l’importanza del risultato e la difficoltà del campo. Il tecnico evidenzia come la sua squadra abbia mostrato impegno e meriti, riconoscendo l’importanza di una vittoria raggiunta in un ambiente complesso. Le parole di Calabro riflettono una valutazione obiettiva di una sfida difficile, con un’attenzione particolare agli aspetti tattici e alla prestazione complessiva

Antonio Calabro arriva in mixed zone con il risultato ancora addosso. Avellino-Carrarese è finita 1-2 e il tecnico parte dal campo, dal secondo tempo. «Siamo stati più ordinati, mentre loro un po' più frettolosi. Le sensazioni positive ci sono state da subito, a parte il gol preso che devo rivedere. Subito dopo, però, la squadra ha rimesso la palla a terra e ha fatto la partita». La vittoria prende forma dentro un contesto complesso. «È una gara importante su un campo difficile, contro una squadra difficile da affrontare. Venivano da una vittoria con la Sampdoria, con un pubblico che incide tantissimo.

