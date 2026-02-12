Friedrich Merz e Giorgia Meloni hanno fatto un passo concreto per salvare l’industria europea. Poco prima del vertice tra i ventisette leader dell’Unione, hanno lanciato un messaggio chiaro alle imprese italiane e tedesche. La soluzione, secondo alcuni esperti, esiste e potrebbe portare benefici a tutto il settore industriale. Ora resta da vedere se i governi sapranno agire in fretta e mettere in pratica queste proposte.

Un modo per salvare l’industria europea ci sarebbe. E lo hanno trovato, facendo loro gli appelli delle imprese italiane e tedesche, Friedrich Merz e Giorgia Meloni, quando mancavano una manciata di ore all’atteso vertice sulla competitività tra i ventisette leader dell’Unione. Una nota di Palazzo Chigi ha condensato il succo dell’incontro informale tra Merz e Meloni, definito “inaugurale di un nuovo gruppo di lavoro informale dedicato temi della competitività europea” e nel corso del quale è stata dedicata “particolare attenzione alle iniziative necessarie al rilancio industriale dell’Europa, a partire da una rapida revisione dei meccanismi di tassazione delle emissioni (Ets e Cbam), così come sulla necessità di assicurare un rapido e fedele seguito alle priorità politiche indicate dal Consiglio europeo”. 🔗 Leggi su Formiche.net

Vi spiego cosa sono e come funzionano Ets e Cbam (e perché Meloni e Merz hanno ragione). Parla Tabarelli

