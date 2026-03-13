Carlos Alcaraz soddisfatto dopo il successo su Norrie | Match solido Il suo gioco mi dà fastidio

Carlos Alcaraz si mostra soddisfatto dopo aver vinto contro Cameron Norrie nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista spagnolo ha commentato il suo match definendolo solido, aggiungendo che lo stile di gioco dell’avversario gli dà fastidio. Alcaraz ha sorriso con convinzione, confermando la sua soddisfazione per la prestazione ottenuta in questa partita.

Sorride in maniera convinta Carlos Alcaraz dopo aver superato Cameron Norrie nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti ). Il match disputato nel cuore della notte italiana ha visto il numero 1 del mondo dominare la scena contro il britannico, vincendo con il punteggio di 63-64 in poco più di un’ora e mezza di gioco (esattamente 1:34) e centrando l’accesso alle semifinali, nel suo caso contro il russo Daniil Medvedev. Al termine del match sul Campo Centrale del “Tennis Paradise” il tennista spagnolo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito a bordo campo: “Una vittoria importante quanto difficile – esordisce il vincitore di 6 tornei del Grande Slam – Devo ammettere che fatico molto contro lo stile di gioco di Norrie. 🔗 Leggi su Oasport.it

