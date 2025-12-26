Mi fa ridere quando sento dire che Carlos è dispersivo | così Nadal mette a confronto il gioco di Alcaraz e Sinner

“Non mi identifico con nessuno dei due”. Rafa Nadal allontana ogni possibile paragone tra lui e i due attuali dominatori del tennis, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il maiorchino, 22 Slam vinti in carriera, è ovviamente legato al numero 1 al mondo, spagnolo come lui e idealmente il suo successore. Ma ha sempre dimostrato grande apprezzamento anche per Sinner, elogiandolo a più riprese per il suo atteggiamento in campo e difendendolo apertamente nel corso del caso Clostebol. Intervistato dal quotidiano sportivo As, Nadal ha analizzato le differenze tra Alcaraz e Sinner: “Sono giocatori diversi da quelli che ero io. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

