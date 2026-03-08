SAL DA VINCI SIA SU RAI1 CHE CANALE 5 | L’ANNUNCIO DI CONTI SCATENA I FAN

Sal Da Vinci sarà presente sia su Rai1 che su Canale 5, un evento inaspettato annunciato durante la trasmissione Sanremo Top da Carlo Conti. La decisione di trasmettere le sue performance su entrambe le reti ha suscitato entusiasmo tra i fan, che hanno reagito con entusiasmo all’annuncio. La notizia ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, creando un grande fermento tra gli appassionati di musica e intrattenimento.

Sal Da Vinci ad ammiraglie unificate! Non era previsto ma succederà davvero. L'annuncio, a sorpresa, è arrivato direttamente da Carlo Conti a Sanremo Top. Nella prima delle due puntate dello speciale post Festival, format ideato da Pippo Baudo e ripescato da Conti per la gioia dei milioni di fan della kermesse musicale, c'è stato un annuncio. Prima abbiamo sentito la gioia incontenibile di Sal sulla vittoria all'Ariston, poi l'amore incondizionato per Napoli e il suo pubblico e l'emozione di rappresentare l'Italia all'Eurovision. Infine scoppiamo che Sal Da Vinci è al secondo posto nella classifica FIMI (vendite) e all'ottava posizione della classifica EarOne (le canzoni più trasmesse in radio) con la sua "Per sempre sì".