Carlo Conti e la dedica a Pieraccioni | Auguri Leo siamo gli stessi da 45 anni

Carlo Conti celebra il compleanno di Leonardo Pieraccioni con un post nostalgico su Instagram: amicizia nata negli anni Ottanta e mai interrotta Mentre è impegnato con i preparativi del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha voluto ritagliarsi un momento speciale per festeggiare il compleanno dell'amico di sempre, Leonardo Pieraccioni.

La dedica di Carlo Conti a Pieraccioni: “Sempre gli stessi da 45 anni”. Le foto ieri e oggiCarlo Conti ha dedicato parole a Pieraccioni ieri, evidenziando come si conoscano da 45 anni, nonostante siano cambiati molto nel tempo.

E’ il 17 febbraio, auguri Leonardo. Il 'ciclone' Pieraccioni compie 61 anni: “Sono passati come i capelli di Carlo Conti”Il 17 febbraio, Leonardo Pieraccioni compie 61 anni, un traguardo che ha festeggiato con la battuta: “Sono passati come i capelli di Carlo Conti”.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia l'ultimo superospite e (forse) mette la parola fine sulla questione PucciCarlo Conti nel corso dell'ultima puntata di Domenica In ha annunciato in collegamento telefonico che l'ultimo superospite di Sanremo 2026 sarà Andrea Bocelli. Dopo Tiziano Ferro, Laura Pausini, Eros ... affaritaliani.it

Sanremo 2026 e il caso Pucci, Carlo Conti rompe il silenzio: Non pensavamo di creare un affare di StatoSanremo 2026: Carlo Conti rompe il silenzio sul caso Pucci, tra polemiche sui social, vecchie battute contro donne e persone LGBTQ+ e il ritiro del comico dal Festival. notizie.it

Sanremo 2026 “Nuove proposte”: chi è il poliedrico conduttore scelto da Carlo Conti Sarà sul palco dell’Ariston il 25 e 26 febbraio facebook

Carlo Conti lascia Sanremo: scelto il nome del sostituto x.com