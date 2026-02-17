E’ il 17 febbraio auguri Leonardo Il ' ciclone' Pieraccioni compie 61 anni | Sono passati come i capelli di Carlo Conti

Il 17 febbraio, Leonardo Pieraccioni compie 61 anni, un traguardo che ha festeggiato con la battuta: “Sono passati come i capelli di Carlo Conti”. La giornata è stata l’occasione per ricordare i momenti più belli della sua carriera, tra risate e ricordi condivisi con amici e colleghi.

Firenze, 16 febbraio 2026 - "Trent'anni dal Ciclone sono passati veloci come i capelli di Carlo Conti ", ha scherzato Leonardo Pieraccioni beccando l'amico. “Il 16 maggio tutti in paese a Laterina a festeggiare". Con il suo stile ironico e affettuoso, Leonardo Pieraccioni, in un video ad hoc, ha commentato così l'evento con il Comune di Laterina (Arezzo) che il 16 maggio celebrerà i 30 anni del film simbolo della sua carriera. Ma oggi c’è un altro compleanno da festeggiare, il suo. Per Leonardo 61 candeline da spegnere. Nel film 'I Laureati' un giovane Pieraccioni diceva: “I giorni indimenticabili nella vita di un uomo sono cinque o sei in tutto: il resto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Trenta anni sono volati per Pieraccioni, che ricorda con un sorriso quei tempi in cui il suo film “Il Ciclone” fece impazzire il pubblico.

