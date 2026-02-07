Drone con droga e cellulari intercettato nel carcere di Salerno | scatta il sequestro

Questa mattina, gli agenti della Polizia Penitenziaria di Salerno hanno intercettato un drone che cercava di portare droga e cellulari all’interno del carcere. Il mezzo volante è stato sequestrato prima che potesse raggiungere le mura della struttura. I controlli nelle ore notturne hanno portato alla scoperta del veicolo, che si stava avvicinando al penitenziario con un carico sospetto. La polizia continua le indagini per capire chi ci fosse dietro questa operazione e come il drone fosse stato manovrato.

L'intervento della Polizia Penitenziaria all'alba. Pochi giorni fa un altro ritrovamento di stupefacenti. L'Osapp: "Sovraffollamento e carenza di organico critici" Un drone che tentava di introdurre sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all'interno della Casa Circondariale di Salerno è stato intercettato e sequestrato alle prime luci dell'alba dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Il personale in servizio ha bloccato il velivolo radiocomandato mentre sorvolava il perimetro interno dell'istituto nel tentativo di recapitare il materiale illecito. Secondo quanto ricostruito da Emilio Fattorello, Consigliere Nazionale dell'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), il drone trasportava un pacco legato a una lunga lenza da pesca.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Carcere

Nella notte, la Polizia Penitenziaria di Foggia ha effettuato un intervento nel carcere, sequestrando dieci telefoni cellulari e varie dosi di droga.

Un drone è stato intercettato nel carcere di Napoli-Poggioreale, trasportando hashish, telefoni cellulari e altri materiali illeciti.

Ultime notizie su Salerno Carcere

