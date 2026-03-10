Benzina e diesel cosa farà il governo | le accise mobili e le 2 compagnie accusate di speculare

Stamattina si tiene un incontro tra i tecnici del ministero dell’Economia per discutere il decreto sulle accise mobili sulla benzina e sul diesel. Se il via libera sarà dato, il consiglio dei ministri si riunirà alle 17 per approvarlo. Nel frattempo, due compagnie sono state accusate di speculazione sui prezzi dei carburanti.

L’appuntamento decisivo è quello di stamattina. Se i tecnici del ministero dell’Economia diranno sì al decreto, allora il consiglio dei ministri si riunirà alle 17 per approvarlo. Altrimenti tutto rinviato a chissà quando. Perché mentre la guerra in Iran fa schizzare in alto il prezzo del petrolio, il governo Meloni si è accorto che lo strumento delle accise mobili, che doveva servire a frenare la speculazione su benzina e gasolio, è troppo lento. Per far scattare il meccanismo di sconto infatti servono almeno due mesi di rincari del carburante. Ma l’emergenza è adesso. Anche alle pompe. Dove secondo il ministero dello Sviluppo due delle principali società petrolifere sotto la lente. 🔗 Leggi su Open.online

