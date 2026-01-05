Il prezzo del diesel supera la benzina la prima volta in tre anni | effetto accise sul gasolio Verde ai minimi dal 2022

Il prezzo del diesel ha superato quello della benzina per la prima volta in tre anni, a causa degli effetti delle accise sul gasolio. La quotazione del gasolio si attesta ai livelli più bassi dal 2022, influenzando il mercato e le scelte dei consumatori. Questa variazione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama energetico nazionale, riflettendo le recenti dinamiche fiscali e di approvvigionamento.

Roma, 5 gennaio 2026 – Col diesel non si risparmia più. Per la prima volta dopo tre anni, il gasolio ha superato la benzina nei prezzi medi nazionali, tornando sopra la verde come non accadeva dal febbraio 2023. Il sorpasso è scritto nelle accise e confermato alla pompa. Dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio allinea la tassazione: meno 4,05 centesimi sulla benzina, più 4,05 sul gasolio. Risultato? Stessa accisa per entrambi: 672,90 euro ogni mille litri; ergo, fine del vantaggio storico del diesel. Il messaggio è chiaro e politico prima ancora che economico. Tra blocchi alla circolazione, crollo delle immatricolazioni e rincari, il diesel perde il suo ultimo vantaggio economico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del diesel supera la benzina, la prima volta in tre anni: effetto accise sul gasolio. Verde ai minimi dal 2022 Leggi anche: Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina Leggi anche: Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezzi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina; Svolta alla pompa: dal 2026 il diesel non conviene più; Il diesel supera il prezzo della benzina; Accise carburanti, nel 2026 il diesel potrebbe costare più della benzina. Le previsioni. Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina - Per la prima volta da tre anni il gasolio costa più della benzina. lanotiziagiornale.it

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore - Perché il riallineamento delle accise cambia i costi per gli automobilisti ... quifinanza.it

Il diesel supera il prezzo della benzina - Confesercenti: "E' la prima volta che succede in modo strutturale" ... rainews.it

PREZZO ////////// 36.900 € Porsche Macan S Diesel PDLS+ PANORAMA PASM Chilometraggio 93.670 km Trasmissione Automatico Anno di costruzione 01/2017 Carburante Diesel Potenza kW (HP) 190 kW (258 CV) Guidare 4x4 Sedie 5 Porte 4 Proprietari pre - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.