Carburanti diesel ai massimi da luglio 2022
I prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina che raggiunge il livello più alto dall’16 marzo 2024 e il gasolio da oltre tre anni. La tendenza si mantiene costante e interessa le pompe di tutta Italia. I consumatori si trovano a fronteggiare costi più elevati rispetto ai mesi precedenti, mentre le compagnie petrolifere registrano aumenti nei prezzi di vendita.
Prosegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina al massimo da quasi un anno (dal 16 marzo 2025) e il gasolio da oltre tre anni e. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Articoli correlati
Leggi anche: Weekend di rialzi sui prezzi dei carburanti: diesel ai massimi da tre mesi
Leggi anche: Carburanti, nuovi rincari, il diesel sale ai massimi dal 2023
Una selezione di notizie su Carburanti diesel ai massimi da luglio...
Temi più discussi: Prezzi carburanti alle stelle: benzina a 1,7 euro e gasolio ai massimi da 2 anni; Carburanti, prezzi in deciso rialzo con gasolio ai massimi da 11 mesi; ++ Prezzi dei carburanti in rialzo, diesel ai massimi da un anno ++; Prezzi benzina e diesel in rialzo: gasolio ai massimi per l’escalation in Medio Oriente | Quattroruote.it.
Carburanti, il prezzo del diesel ai massimi dal luglio 2022, fino a 2,2 euroProsegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina al massimo da quasi un anno (dal 16 marzo 2025) e il gasolio da oltre tre anni e mezzo, dal 10 luglio 2022 fino a 2,2 euro al lit ... ansa.it
Carburanti, nuovi rincari: diesel ai massimi da ottobre 2023Tornano a salire le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, con il diesel in forte aumento dopo il temporaneo calo registrato nella seduta precedente. Sulla rete carburanti italiana arriva c ... corrieredellacalabria.it
L’aumento del prezzo del #petrolio e dei #carburanti spinge il governo a valutare un intervento sulle #accise. Il greggio, infatti, è sopra la soglia dei 100 dollari al barile. x.com
Rafforzate le verifiche dopo le tensioni sui prezzi dei carburanti: nel mirino trasparenza dei prezzi, mercato e possibili frodi lungo la filiera energetica - facebook.com facebook