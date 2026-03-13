Carburanti alle stelle dopo la crisi in Iran | speculazione o mercato?

Dopo la crisi tra Iran e Stati Uniti, i prezzi dei carburanti sono aumentati rapidamente. La tensione tra i due paesi ha avuto un impatto diretto sui mercati energetici e il petrolio ha registrato un’impennata. La situazione ha portato a un incremento dei costi alla pompa, con effetti evidenti sui consumatori e sulle compagnie petrolifere.

La crisi tra Iran e USA ha riportato tensione sui mercati energetici e il petrolio è tornato a salire rapidamente. Nel giro di pochi giorni il rincaro si è trasferito anche sul costo dei carburanti. In Italia la benzina ha superato in media 1,80 euro al litro e il gasolio vicino ai 2 euro. In autostrada il diesel ha sfiorato i 2,5 euro. In Liguria, dove i carburanti sono storicamente tra i più cari del Paese, gli aumenti hanno riacceso le polemiche. Le associazioni dei consumatori parlano di speculazione sui carburanti e sulle dinamiche dei prezzi lungo la filiera. Il diritto prevede limiti precisi: accordi tra operatori per mantenere prezzi elevati sono vietati dall'antitrust e, nei casi più gravi, le manovre speculative sui beni essenziali possono integrare anche un reato.