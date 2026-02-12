Blitz dei carabinieri nell' area industriale sigilli ad azienda metalmeccanica | nei guai imprenditore

I carabinieri hanno fatto un blitz nell’area industriale e hanno chiuso un’azienda di carpenteria metallica. Durante l’intervento, i militari hanno denunciato un imprenditore di 31 anni. Ora l’azienda è sotto sequestro.

E' stata contestata una sanzione amministrativa di 6.700 euro e la sospensione della patente di guida L’operazione rientra nei controlli nel territorio della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, finalizzati al contrasto degli illeciti ambientali. Durante le verifiche, i militari hanno riscontrato un’area adibita a discarica non autorizzata, con circa cinque metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in parte mescolati a rifiuti solidi urbani. Altre irregolarità riguardano lavorazioni ferrose senza le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera e la mancata tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, obbligatori per legge.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

