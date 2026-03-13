Carabinieri lei è sospettato di rapina | ci consegni i gioielli ma è una truffa

Giovedì 12 marzo, i carabinieri di Lavis sono intervenuti per aiutare una coppia del luogo che ha segnalato un tentativo di truffa. Un uomo si è presentato come un ufficiale delle forze dell’ordine chiedendo loro di consegnare gioielli, ma si trattava di una truffa. L’intervento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto le forze dell’ordine locali.

A sventare l’inganno la prontezza delle due vittime che, comprendendo la situazione, hanno denunciato il fatto alle forze dell’ordine Tutto è cominciato quando l’uomo ha risposto a una chiamata ricevuta su telefono fisso, effettuata da un sedicente “comandante dei carabinieri”. Il malvivente informava la sua vittima di stare indagando su di lui in merito a una rapina avvenuta nei giorni precedenti e lo avvertiva che una donna si sarebbe presentata alla sua porta chiedendogli di consegnarle tutti i gioielli che aveva in casa per delle verifiche. Nel frattempo la moglie dell’uomo, comprendendo la situazione, ha allertato gli operatori del numero unico di emergenza 112 che hanno inviato sul posto una pattuglia di carabinieri (quelli veri). 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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