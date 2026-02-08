Come funziona la truffa della finta rapina | la telefonata dei carabinieri e i gioielli da controllare

Questa mattina sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini che hanno ricevuto telefonate sospette. Qualcuno si è fatto passare per un carabiniere e ha detto di dover controllare i gioielli in casa. In realtà si tratta di una truffa: i malviventi cercano di farsi consegnare i preziosi fingendo un'operazione ufficiale. La polizia invita a mantenere alta la guardia e a verificare sempre le richieste prima di consegnare oggetti di valore.

Un carabiniere telefona e dice che dovete consegnargli i gioielli per un controllo: è la truffa della finta rapina. Il raggiro colpisce soprattutto gli anziani ed è stato sventato nei giorni scorsi a Tradate (Varese).

