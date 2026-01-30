Il palermitano Igor Tullio eletto consigliere nazionale del Sim carabinieri
Igor Tullio, palermitano, è stato eletto consigliere nazionale del sindacato dei carabinieri. È il primo in Italia per numero di iscritti nell’Arma. La Segreteria Regionale del SIM Sicilia e le sezioni provinciali gli hanno già rivolto le congratulazioni.
La Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia, congiuntamente alle Segreterie Provinciali, rivolge le più sincere congratulazioni a Igor Tullio, eletto consigliere nazionale del sindacato, il primo in Italia per numero di iscritti nell’Arma. L’elezione si è tenuta nell’ambito dei lavori del Direttivo nazionale della sigla, svoltisi a Roma. Negli ultimi anni, Igor Tullio – nato a Palermo, dove vive e lavora – si è distinto per l’impegno costante nella tutela delle condizioni operative e professionali del personale che quotidianamente opera sul territorio. “Siamo certi – afferma il SIM Sicilia – che farà un ottimo lavoro, grazie alla sua esperienza e alle qualità umane e professionali che lo contraddistinguono”.🔗 Leggi su Palermotoday.it
