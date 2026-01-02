Inserimento lavorativo per disoccupate o vittime di violenza | al via le domande

Sono aperte le iscrizioni per i progetti di inserimento lavorativo destinati a donne disoccupate o vittime di violenza. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di reinserimento professionale e supporto nel percorso di autonomia. Le domande possono essere presentate a partire da oggi, favorendo un percorso di riabilitazione e inclusione sociale.

Al via la presentazione delle domande per progetti di inserimento lavorativo che coinvolgono donne disoccupate o vittime di violenza. È aperta la piattaforma digitale dell’avviso “Occupazione donna” gestito dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. La misura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

