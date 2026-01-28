Giornata Mondiale Zone Umide | Osservazioni dell’Avifauna e dell’ecosistema salmastro a Capo Peloro

Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide, un’occasione per osservare da vicino l’avifauna e l’ecosistema salmastro di Capo Peloro. La giornata cade nel 55° anniversario della ratifica della Convenzione di Ramsar, firmata nel 1971 in Iran, che ha portato alla tutela di questi ambienti in tutto il mondo. In Sicilia, questa zona umida si rivela un punto di riferimento importante per gli appassionati di birdwatching e per chi lavora per la conservazione della natura.

L’obiettivo è di mettere in evidenza e ricordare l’importanza di questi ecosistemi fondamentali per la conservazione del patrimonio naturalistico del pianeta sempre più minacciato. Quest’anno è stato scelto lo slogan “Zone umide e conoscenze tradizionali:celebrare il patrimonio culturale”. Per AssoCEA Messina e per i Partners dell’iniziativa valorizzare questo tema significa riconoscere che le zone umide locali(come i laghi di Ganzirri e Faro) non sono solo ecosistemi, ma archivi viventi diidentità e tradizioni millenarie. Tra le specie di avifauna a rischio di scomparsa ve ne sono 146 che dipendono dallezone umide e che, dopo le foreste e le praterie e savane, rappresentano il terzogruppo di ambienti per numero di specie minacciate.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Capo Peloro

È stata conclusa con successo la vendita dell'albergo Capo Peloro Resort, precedentemente sotto pignoramento e curatela fallimentare.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Capo Peloro

Argomenti discussi: Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026 — Italiano; Viva le zone umide. Il 2 febbraio la giornata mondiale per celebrarle; Giornata mondiale delle zone umide Oasi Bassone; Giornata Mondiale delle Zone Umide e 50° anniversario della ratifica dell’Italia della Convenzione di Ramsar.

Giornata mondiale delle zone umide, visita guidata all’Oasi Levadina. Sabato 31 gennaio 2026, con ritrovo fissato alle ore 14.45.Il WWF Martesana Sud Milano invita cittadini e famiglie a scoprire un patrimonio naturale alle porte di San Donato Milanese ... 7giorni.info

Passeggiata di conoscenza al Pian di Spagna per la Giornata Mondiale delle Zone UmideDomenica 7 febbraio le Associazioni ecologiste e protezioniste: Legambiente, WWF Valtellina Valchiavenna, CROS Varenna, Orma Morbegno, riunite nel cartello interassociativo Occhi sul Pian di Spagna, ... primalavaltellina.it

In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il cancro, mercoledì 4 febbraio il #pg23 promuove una serie di iniziative gratuite dedicate alla prevenzione oncologica, agli screening, alle vaccinazioni e alla promozione di stili di vita sani. Open day H - facebook.com facebook