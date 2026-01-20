Mirabella Eclano contro tutto e tutti | tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028

Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è stata selezionata tra le dieci finaliste per diventare la Capitale italiana della Cultura 2028. La candidatura testimonia l’impegno del territorio nel valorizzare il proprio patrimonio culturale e storico, riconoscendo l’importanza di promuovere iniziative che rafforzino l’identità locale. La scelta rappresenta un’opportunità per mettere in luce le risorse e le peculiarità di questa comunità nel contesto nazionale.

Mirabella Eclano entra tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028. Provincia di Avellino. Un comune piccolo, senza rumore attorno.È l'unico della Campania rimasto in corsa.Gli altri si fermano qui: Bacoli, Benevento, l'Unione dei Comuni della Città Caudina, Sessa Aurunca.

