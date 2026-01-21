Mirabella Eclano in festa | tra le dieci finaliste per Capitale italiana della Cultura 2028

Mirabella Eclano si aggiudica un’importante riconoscenza, entrando tra le dieci finaliste per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2028. Un risultato che sottolinea l’impegno della comunità e il valore del patrimonio locale. Questa selezione rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo del territorio, rafforzando il ruolo di Mirabella Eclano come punto di riferimento culturale nel panorama nazionale.

Mirabella Eclano celebra con entusiasmo il proprio ingresso tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La notizia, giunta nel primo pomeriggio, ha attraversato il paese con la rapidità tipica degli annunci destinati a lasciare il segno. «Si tratta di una notizia straordinaria: il paese è in festa, mentre tutti attendevamo con trepidazione questo esito che, nel cuore di molti, me compreso, rappresentava un traguardo fortemente auspicato. Nel pomeriggio è giunto questo annuncio meraviglioso e, neanche a dirlo, la felicità è unanime», racconta il sindaco Giancarlo Ruggiero a Campania24.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

