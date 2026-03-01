Mirabella Eclano punta a Capitale della Cultura 2028 | Appia diventa

Mirabella Eclano, un borgo dell’Irpinia, ha presentato ufficialmente la candidatura per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028. La proposta è quella di far diventare l’Appia il simbolo della città e di valorizzare il patrimonio locale. La candidatura mira a ottenere il riconoscimento a livello nazionale, coinvolgendo il territorio e le sue tradizioni.

Il borgo di Mirabella Eclano, nel cuore dell'Irpinia, si candida come unica rappresentante campana per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Il dossier presentato, intitolato L'Appia dei Popoli-Incubatrice di Art Thinking, propone una visione che trasforma la Via Appia non solo in un patrimonio da conservare, ma in un ponte vivente per il futuro. La città, con il suo Parco Archeologico di Aeclanum e il complesso monumentale di San Francesco, punta a ricucire il territorio attraverso la cultura, unendo generazioni in una feliCittà dove storia e innovazione si intrecciano. Il 27 febbraio 2026, la notizia è stata diffusa come parte di un itinerario culturale che mette in luce il legame tra passato e presente lungo la Regina Viarum, riconosciuta Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Mirabella Eclano in festa: tra le dieci finaliste per Capitale italiana della Cultura 2028Mirabella Eclano celebra con entusiasmo il proprio ingresso tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Mirabella Eclano tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028Resta in corsa solo Mirabella Eclano tra le città campane candidate a Capitale della Cultura 2028. Mirabella Eclano, una storia nuova sulla strada del passato più famosa d'ItaliaDalle pietre romane dell'Appia alla sfida per la Capitale della Cultura 2028: cosa vedere nel borgo tra il Parco di Aeclanum e la magia del rito del carro. La sfida di Mirabella Eclano: la Via Appia come ponte tra passato e futuroL'assessora alla Cultura di Mirabella Eclano, Raffaella Rita D'Ambrosio, racconta il progetto che punta a far diventare la città Capitale Italiana della Cultura 2028, valorizzando la Via Appia e le tradizioni.