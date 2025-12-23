I riminesi in finale a ’La Corrida’ | Comunque vada sarà un successo

Quattro concorrenti di Rimini si preparano a partecipare alla finale di La Corrida, il celebre programma condotto da Amadeus. L’evento, in onda a Natale, rappresenta un’occasione importante per i partecipanti e per la comunità locale. Con un atteggiamento positivo e senza aspettative troppo elevate, i riminesi affronteranno questa esperienza con spirito sportivo, consapevoli che, indipendentemente dall’esito, sarà un successo personale e collettivo.

Lo spirito romagnolo sarà protagonista del gran finale a La Corrida. Saranno ben quattro i riminesi che saliranno sul palco dello storico programma tv condotto da Amadeus sul Nove, per il gran finale che andrà in onda a Natale. Non solo Mattia e Yuri Mengoni, i due fratelli ballerini di Santarcangelo che a novembre avevano incantato il pubblico a passo – e a suon – di frusta romagnola, vincendo la prima puntata e guadagnandosi per primi la finalissima. A trionfare poi in un’altra puntata sono stati gli amici Biagio Castaldo e Denisa Camelia. Ci saranno anche loro, insieme ai fratelli Mengoni e agli altri concorrenti, a contendersi il titolo di questa edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

