Semaforo di Colzate rinviata la sperimentazione del verde allungato | se ne riparla a marzo

Il Comune di Colzate ha deciso di rinviare a marzo la sperimentazione del semaforo con il verde allungato, prevista per lunedì 16 febbraio, a causa di alcune problematiche tecniche emerse durante i controlli preliminari. La modifica avrebbe dovuto migliorare il traffico sulla Statale 671, un'arteria molto trafficata e spesso congestionata.

Sarebbe dovuta scattare nella giornata di lunedì 16 febbraio la tanto attesa sperimentazione al semaforo di Colzate, snodo fondamentale della Statale 671 della Val Seriana, spesso additato come uno dei principali responsabili degli ingorghi che quotidianamente gli automobilisti sono costretti ad affrontare nel lungo percorso in direzione della città. Per capire se basterà aumentare la durata della luce verde per rendere più scorrevole il traffico bisognerà invece attendere ancora qualche settimana, presumibilmente fino al 3 marzo a meno di ulteriori slittamenti: per quindici giorni si testerà l'impatto che la misura avrà effettivamente sulla circolazione della zona, prima di passare alla fase due, che prevede invece un totale spegnimento dell'impianto semaforico e una riorganizzazione della viabilità.