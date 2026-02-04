L’Inter ha deciso di non riabbracciare Denzel Dumfries prima di marzo. L’esterno olandese resterà fuori ancora diverse settimane, smentendo le voci di un recupero rapido. La società ha chiarito che non ci saranno rientri anticipati, anche se alcuni avevano sperato in una ripresa immediata. La squadra si prepara a giocare senza di lui almeno fino alla prossima pausa.

L’Inter dovrà fare a meno di Denzel Dumfries ancora per diverse settimane, smentendo categoricamente le indiscrezioni circolate nelle ultime ore circa un possibile recupero lampo dell’esterno olandese. Secondo quanto raccolto e verificato dalla redazione de L’Interista, l’ipotesi di un rientro anticipato è priva di fondamento: lo staff medico e il giocatore hanno scelto la linea della prudenza, fissando il ritorno all’attività agonistica non prima della metà di marzo. Il percorso riabilitativo prosegue senza strappi, nel rispetto dei tempi biologici necessari dopo il delicato intervento chirurgico alla caviglia a cui l’atleta è stato sottoposto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Caso Dumfries, l’Inter chiude la porta ai miracoli: nessun rientro anticipato, se ne riparla a marzo

Approfondimenti su Denzel Dumfries

Ultime notizie su Denzel Dumfries

