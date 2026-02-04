Liste d’attesa troppo lunghe dati choc a Parma e in Emilia Romagna | 893.000 pazienti hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche

A Parma e in tutta l’Emilia Romagna, i numeri sui pazienti che rinunciano alle cure sono impressionanti. Sono 893.000 le persone che, per motivi economici, decidono di non continuare le cure o di non prenotare esami medici importanti. Da mesi si parla di liste d’attesa che si allungano sempre di più, con molti ospedali che chiudono le prenotazioni. La situazione è diventata insostenibile e rischia di avere conseguenze serie sulla salute dei cittadini.

Ne stiamo parlando da mesi. Casi su casi. Di pazienti che non riescono a prenotare esami medici spesso anche importanti a causa di liste d'attesa troppo lunghe e spesso chiuse. La questione, molto sentita in città, riguarda la sanità pubblica e ha scatenato polemiche anche a livello nazionale: con interrogazioni, indagini su programmi tv nazionali, denunce ai Nas. Adesso, a rincarare la dose, arriva pure un'indagine sulla sanità regionale. Con dati che appaiono choccanti.In Emilia-Romagna, nel 2025, 893.000 pazienti (tantissimi i casi a Parma e provincia) hanno rinunciato a curarsi per ragioni economiche o a causa di tempi d’attesa troppo lunghi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Liste dattesa "Liste d'attesa troppo lunghe, la sanità pubblica sta morendo, chi non ha soldi deve scegliere tra curarsi e mangiare" Sanità, Schillaci: con liste d’attesa troppo lunghe stop a intramoenia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Liste dattesa Argomenti discussi: Sanità ferrarese: preoccupano i rilievi della Corte dei Conti sulle liste d’attesa; Sanità, come funziona la macchina da soldi. Ecco i documenti riservati | Milena Gabanelli; Capannori, stop alle liste d’attesa con Pronto Dottore: medici volontari e visite gratuite – Come funziona il servizio; Liste d’attesa? Nessun beneficio concreto dai provvedimenti di Governo. Le stime della Fondazione Gimbe. Liste d’attesa. A 18 mesi dalla legge mancano ancora decreti attuativi. Gimbe: I dati restano opachi e i benefici per i cittadini non decollanoNonostante 57,8 milioni di prestazioni erogate nel 2025, l'assenza di due decreti attuativi rende la piattaforma nazionale incomprensibile, senza dati disaggregati per Regione e senza chiarezza sui co ... quotidianosanita.it DL Liste d’attesa, il flop della piattaforma nazionale: dati opachi, ritardi record e diritti negati. Report GIMBEBologna, 3 febbraio 2026 - La Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA) raccoglie i dati relativi a quasi 57,8 milioni di prestazioni erogate nel 2025: 24,2 milioni di prime visite specialist ... insalutenews.it Emilia-Romagna sotto pioggia e neve: bianco spettacolo sull'Appennino | FOTO - facebook.com facebook Meteo Emilia-Romagna, le previsioni: “Ancora pioggia, il sole si vedrà solo per poche ore” x.com

