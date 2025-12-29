Micromega in scena con Canta cantache alle pagelle canto io al Teatro Camploy

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 10 gennaio ore 21 e domenica 11 gennaio ore 16.30 presso il Teatro Camploy di Verona, Micromega torna in scena con l'esilarante commedia scritta e diretta da Matteo Spiazzi ambientata a scuola: “Canta Canta. che alle pagelle canto io!”.Ultimo giorno di scuola. A porte chiuse, si riunisce. 🔗 Leggi su Veronasera.it

